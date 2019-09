Filmen ”Push" visar hur finansbolag gjort bostäder till en lukrativ affär.

Ockerhyror, kackerlackor och läckande avlopp. Bostadsmiljöerna som Fredrik Gertten skildrar i filmen “Push” (premiär 6/9) är i det närmaste förmoderna, likaså människornas utsatthet.

Gertten, som intervjuas i dagens tidning, följer Leilani Farha, kanadensisk jurist och FN:s rapportör för rätten till bostad, över världen. En kvinna i Valparaíso hotas av vräkning då hennes hus ligger i vägen för nya lyxbostäder. En ensamstående mamma i Uppsala oroar sig för hyreshöjningar då hennes bostadsområde sålts till fastighetsbolaget Hembla. En man förlorade lägenheten han ägde i branden i Grenfell Tower 2017 i London, och har fått så lite ersättning att han tvingas bo hos vänner för att inte behöva lämna staden.

För ett sekel sedan var kanske hyresvärden en ond fabrikörstyp med fet sedelklämma. I dag är det ett multinationellt bolag i ett kontorshus på Manhattan, till exempel Blackstone och deras svenska förlängning Hembla.

Det här typen av bolag kontrollerar numera en stor del av hyresbeståndet i många länder. Taktiken är att så snart någon flyttar renoveras lägenheten, ofta genom ytliga åtgärder som ett nytt kök, då man inte får höja hyror utan högre standard. Därefter höjs hyran med 40-50 procent. Bolagen satsar i bland annat svenska miljonprogramsområden på grund av låga hyresnivåer, renoveringsbehov och hög efterfrågan på hyresrätter.

Det har rapporterats relativt lite kring utvecklingen. Den amerikanska podden “There goes the hood” berättade häromåret om det svenska fastighetsbolaget Akelius framfart i Brooklyn, där man renoverat och tvingat bort låginkomsttagare. I den Pulitzervinnande reportageboken “Evicted” skildrar Harvard-sociologen Matthew Desmond hur hyresbostäder för fattiga blivit business i staden Milwaukee.

I Sverige myntades för några år sedan begreppet renovräkning, när lägenheter renoveras med enorma hyreshöjningar som följd, varpå de som inte har råd tvingas flytta.

Det har talats länge om bostadsbrist. Men det handlar, som Malmö högskolas Carina Listerborn konstaterar i boken “Bostadsojämlikhet” (2019), inte om bostadsbrist; det är inte svårt att finna en bostad om du har pengar på banken och tillräcklig lön. Dilemmat i många växande städer är att stor del av befolkningsökningen består av människor som inte har just detta.

Leilani Farhas insats, som nu sprids genom “Push”, är att visa att detta inte är lokala problem utan en global struktur och att bostadsojämlikheten tar många former. Allt från gentrifiering, den “snälla” varianten där ett billigt område “upptäcks” av kulturarbetare som successivt trycker bort den tidigare befolkningen, till hur tusentals bostäder i städer som London och New York säljs som investeringsobjekt till utländska företag och står tomma, eller hyrs ut via Airbnb, samtidigt som massor av människor saknar bostad.

Och den mest aggressiva formen av alla: att finansbolag gjort låginkomsttagares hyresbostäder till en lukrativ affär. En pikant detalj i sammanhanget är att många pensionsfonder investerar i den här sortens bolag.

På djupet hänger frågorna samman. Hur ska man behandla bostaden: som en vara och investeringsobjekt eller som en rättighet?

Egentligen har vi redan kommit överens om det; enligt FN är bostaden en mänsklig rättighet.

I dagsläget försvinner mängder av kapital från städer och samhällen in i stora bolagsfickor.

Leilani Farha lägger ansvaret på ländernas regeringar, som borde hålla vad de lovat när de undertecknat FN:s konvention. Det finns mindre pengar i stats- och kommunkassorna än förr och därför har man, naivt kan tyckas, sålt allmännyttan för att slippa ta hand om fastigheterna. På så sätt har man också förlorat kontrollen över bostadsförsörjningen.

När jag intervjuade Leilani Farha under hennes Sverigebesök förra våren beskrev hon Sverige som ett land där regeringen måste förändra sin relation till finanssektorn och sluta låta fastighetsbolag göra vad de vill. Både för att återupprätta en mänsklig värdighet och leva upp till Sveriges internationella rykte om social rättvisa. Hon föreslog en rad nödåtgärder men ansåg att “på sikt måste välfärden tillbaka till staten”.

På allt fler håll syns tecken på att det nuvarande systemet biter sig själv i svansen. Bostadspriserna gör det allt svårare att livnära sig på serviceyrken i många städer, till exempel. I somras larmade Svenska Dagbladet om att barnfamiljer lämnar Stockholm på grund av för höga levnadsomkostnader.

Flera städer har anslutit sig till Leilani Farhas initiativ The Shift, ett sätt att samverka mot att städer används som vinstmaskiner.

Malmö var första stad i Sverige att gå med och i fredags utvecklade Katrin Stjernfelt Jammeh (S) sina tankar om The Shift på samhällskonferensen The Conference i Malmö. Politiskt måste man styra att fastigheter inte är spekulationsobjekt, anser hon. Hon talade också om sin vilja att åtgärda stadens brist på billiga bostäder och att bygga med bra kvalitet.

Förhoppningsvis är The Shift Malmös erkännande att politik är vad som kan lösa de här problemen – och inte bara ord i luften.

För bostadsfrågan är ett mått på människosynen, bortom den politiska retoriken.

Än så länge ser det ut som om människan, i Sverige och många andra länder, är det hon kan köpa.