Influerare stäms för festivalreklam

Amerikanska fotomodellen Kendall Jenner och flera andra influerare som gjorde reklam för skandalfestivalen för över två år sedan kan komma att fällas i domstol, uppger E News . En stämningsansökan har lämnats in i New York där Jenner, tillsammans med modellen Emily Ratajkowski och modellagenturen Img Models, krävs på pengar de ska ha fått utbetalda av festivalens arrangör William McFarland. Det handlar om motsvarande 255 miljoner kronor, pengar McFarland fått från investerare som nu kräver dem tillbaka. Han avtjänar just nu ett flerårigt fängelsestraff för bedrägeri.