Peaches: Kan relatera till Jesus

Fakta

Merrill Nisker, mer känd under artistnamnet Peaches, föddes 1966 i Toronto, Kanada.

Hon har släppt sex album genom åren, den första "Fancypants hoodlum" 1995. Därefter "The teaches of Peaches" 2000, "Fatherfucker" 2003, "Impeach my bush" 2006, "I feel cream" 2009 och "Rub" 2015.

Hon berör ofta sex, könsidentitet och ålder i sina texter. Hennes musik har spelats i filmer som "Lost in translation" och i tv-serierna "The handmaid's tale" och norska "Skam".

Nu är hon aktuell med föreställningen "Peaches Christ superstar" och filmen "Peaches does herself" på Stockholm Fringe Festival.