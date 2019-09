Hembageriet i Lomma firar snart 60 år i familjen Ståhls ägo. Per som tog över efter sin far har genom alla utmaningar kommit till insikt vad som är viktigt i livet. För sonen Victor är det inte bakverk.

Butiksdörren går i ett en helt vanlig tisdagsförmiddag. Stammisarna tillhör främst den äldre fikagenerationen.

– Varje fredag kommer Elsie som snart fyller 100 år. Annars blir vi oroliga, säger Victor Ståhl bakom disken med bullar, bröd och bakverk.

Det vardagspratas om väder, tvätt och barnbarn. En del kunder minns åren 1959-1989 då Victors farfar Lennart drev bageriet på Bredgatan. Året därpå tog pappa Per över, efter några vändor inom kärnkraften och som bagare på alla skånska storbagerier.

Nu är det han som närmar sig 60, men Victor känner ingen press, trots att många förutsätter att han ska ta över.

– Absolut inte, jag har aldrig bakat, inte ens en pepparkaka, jag är ingen kakkille, men jag vet bäst vad som går åt, säger han och blir inte ens sugen av utsikten med läckerheter.

Brorsan har varit bagare här, men har sadlat om till polis. Victor Ståhl vill driva egen advokatbyrå och till våren återupptar han juridikstudierna i Lund – mindre än hälften kvarstår. Han har ärvt entreprenörnerven och tycker samtidigt medmänsklighet och altruism är spännande filosofiska frågor. Men det är inte lätt att leva rätt.

– Inte alls, jag är till exempel inte helt vegan. Jag borde göra mer, men det är bättre att göra lite än inget alls.

En vegansk kaka bakas numera. Sedan farfars tid har också frågor om olika allergener ökat, det vita brödet har förpassats till helger, maskinerna i bageriet har blivit fler och effektivare. Nu pressas grädden från flytande till tjock i ett rör på en sekund.

Bullrivaren pressar bräck och rullar bullar. Och så märks naturligtvis konkurrensen från de stora matkedjornas bagerier.

Pappa Lennart Ståhl tog över efter en bagerska i en annan tid, introducerade radiokakan och bakelser för Lommaborna.

– Tv-kannan och Hylands hörna kom, tv:n var central och det betydde nog mycket, säger Per.

Själv har han klarat av en finanskris, kanske snart en till, skilsmässa, sjukdom och ett rån i bageriet där Victor hotades med en kniv mot halsen.

– Med facit i hand är de flesta bekymmer små och bagatellartade. Det viktigaste är hälsan. Nu har jag ett nytt liv, säger Per Ståhl som har vägt 124 kilo.

När han var 50 opererades nästan hela magsäcken bort. Nu är han 40 kilo lättare, slipper diabetesmedicinerna, spelar golf och är mycket piggare. Nu försöker han leva efter devisen "don't get high on your own supply".

På en dörr i bageriet hänger bilder på stjärnor som Bogart, Dean och Pacino samt en cd-skiva inspelad i Elvis Presleys studio. Den påminner om de fina relationer som kan uppstå mellan kund och bagare.

– Jag har fått den av en man som jag pratade ofta här med när jag hade det som värst. Senare på en tillställning med konditorföreningen visade det sig vara artisten Håkan Brink som bor här i Lomma. Nu är vi goda vänner och spelar golf ihop, säger Per.

Han har infört kallskänk och bakar till restauranger, men de populära surdegspizzorna som tog tre dagar att baka stal för mycket tid. Mest känd är han för sina prisade semlor, som säljs strikt mellan jul och påsk.

Bagarna arbetar från halv fyra på morgonen, middagslur och tidig läggning blir en vana. I höst firar familjebageriet 60 år, om ett par år vill nog Per dra ned på takten. Kanske tar bagarkollegan sedan 15 år, Niklas Emmertz, eller någon annan som har engagemanget som krävs, över.

Fakta Hemligheten bakom vinnande semla "I mellandagarna när julmaten har lagt sig börjar vi baka semlor. Då står 500 liter grädde i kylen. Hemligheten med våra prisade semlor är luftig grädde, krämig mandelmassa och en väldigt lätt bulle. Och ett bra grundrecept till vetedegen, som används till allt annat här. Bara på fettisdagen bakas 5 000-talet semlor, rekordåret 2007 sålde vi 7 240 semlor, det blir svårslaget. Vi bakar uppemot 80 000 semlor under en säsong - det enskilt viktigaste bakverket för de flesta bagerier. En vanlig lördag bakas 1 500 frukostbullar i bageriet, varav 600 vita - trots alla hälsotrender äter folk fortfarande vitt bröd på helgen."