The Final Tribe hårdsatsar – bildar storlag

The Final Tribe är historia. E-sportslaget från Malmö blir istället Godsent – och knyter till sig en av Sveriges bästa spelare i Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Malmölaget The Final Tribe har vuxit under de senaste åren. Man började med spelet Dota 2 men har på senare tid startat lag även inom League of Legends, CS:GO, Hearthstone och Fortnite.

Men nu försvinner The Final Tribe – som namn.

Lagets vd Ludwig Sandgren avslöjade nyligen i en livesändning på Facebook att man framöver kommer heta Godsent. Något som sajten Fragbite var första att rapportera om.

Ludwig Sandgren bekräftar sammanslagningen med Godsent i ett mejl till Sydsvenskan. Nyheten kommer att offentliggöras under torsdagen.

Godsent rankades tidigare som ett av Sveriges bästa Counter-Strike: Global Offensive-lag. Sommaren 2018 köptes laget upp och sedan dess har det varit tyst om Godsent.

Men nu händer det alltså grejer.

Sammanslagningen innebär att The Final Tribe tar över namnet Godsent. I samband med övergången blir Markus "Pronax" Wallsten coach för CS:GO-laget och näst störste delägare.

"En utav Sveriges främsta CS:GO-spelare genom tiderna och meste vinnare av major-titlar i historien.”, skriver Ludwig Sandgren i ett mejl till Sydsvenskan.

Rekryteringen av ett nytt CS:GO-lag är redan långt gången. The Final Tribes gamla lag har sagts upp, meddelar Ludwig Sandgren.

Sammanslagningen innebär även att The Final Tribe kan fortsätta sin e-sportsatsning under ett större namn. Man får exempelvis ta över Godsents sociala medier-konton. Vilket innebär att man på Twitter går från knappt 3 500 följare till över 40 000.