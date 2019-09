Boel Gerell ser en kraftfull och ärlig dansföreställning som undersöker individens roll i gemenskapen.

Shapes Memory Wax, Danza Teatro Retazos Koreografi: Miguel Azcue, Rörelsekonsult: Johanna Jonasson. Dramaturg: Isabel Bustos Romoleroux, Ljusdesign: Stefan Bolliger. Dansare: Danys Barrera Gonzalez, Alina Ramirez Moro, Sheyla San Martin Morejón, Arian Gonzalez Fuentes, Katy Arias Rodriguez, Ernesto Leon Leyva. Lunds stadsteater, 4/9. Spelas 6/9 på Dansstationen i Malmö.

När det Malmöbaserade danskompaniet Memory Wax firar respektingivande 15 år som fri grupp är gästerna desamma som vid tioårsjubileet. Tillsammans med det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos fördjupar koreografen Miguel Azcue sin undersökning av individens roll i gemenskapen, som inleddes 2014 med ”Possible impossible”.

Då som nu står det mänskliga mötet i fokus. Ömsinta omfamningar som sömlöst går över i kvävande stryptag. Glättig samvaro som hårdnar i hackande hånskratt i takt med att en i gruppen isoleras och bryts ut. Gestaltningen är på en gång symbolisk och poetiskt flyhänt när mönster och konstellationer skapas och upplöses igen i en räcka tablåer med vitt skilda tempon och temperament.

Bäst fungerar scenerna med lite skorrande grus i det annars väloljade maskineriet. Gester som inte entydigt kan översättas, en repa på skivan som får musiken att slira mellan spåren. Fick man önska något, vore det att koreografen i än högre grad hade vågat odla sitt egensinne och ge plats för det oförutsägbara.

Under sina 15 år har Memory Wax oförtröttligt producerat scenkonst för såväl barn som vuxna, ofta med ett uttalat humanistiskt budskap i botten. Med teaterfestivaler och internationella samarbeten har man satt regionen på kartan och för all denna flit är gruppens konstnärliga ledare Miguel Azcue och Johanna Jonasson förtjänta all respekt.

Så är också ”Shapes” en värdig milstolpe på resan, som tar till vara såväl den kraftfulla dynamiken hos de samspelta kubanska dansarna som den subtila precisionen i inslagen av mim och förstulen slapstickkomik. Ett okomplicerat och lättillgängligt dansverk med potential att tilltala de flesta, utan att för den skull ge avkall på integriteten och ärligheten.