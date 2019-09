Minnesord om Hans Rausing

Som tidigare meddelats har Hans Rausing avlidit vid en ålder av 93 år. Hans närmast sörjande är hans hustru Märit och barnen Lisbet, Sigrid och Hans Kristian med familjer.

Trots att Hans Rausing med familj beslutade att avyttra sina intressen i Tetra Laval-koncernen 1995 har han ofta kommit att förknippas med sin gärning inom Tetra Pak.

Hans var Tetra Paks verkställande direktör i 31 år, åren 1954–1985. Han var därefter styrelseordförande fram till 1993. Under denna period växte företaget från en liten verksamhet i Lund till ett företag med verksamhet i mer än 170 länder. Även om försäljningen, produktutvecklingen och produktutbudet har vuxit betydligt efter det att han lämnade företaget för 24 år sedan, hade utvecklingen inte varit den vi sett utan den grund som han och vår far Gad tillsammans skapade under sina verksamma dagar.

Hans var i ordets verkliga bemärkelse en sann entreprenör – han vågade ta och välkomnade risker och han kunde sälja både de produkter företaget hade, men i lika hög grad de produkter som ännu inte utvecklats. Denna kombination av risktagare och försäljare gjorde att han skapade förväntningar och förhoppningar hos världens mejeriföretag och han var aldrig sen med att starta utvecklingsprojekt i syfta att tillfredställa kunderna.

I managementlitteratur talas det ofta om kundorientering, att förstå vad kunden behöver. Hans var kundorienterad, men inte nödvändigtvis för att förstå vad kunderna önskade sig, utan för att få kunderna att förstå att det var just Tetra Paks förpackningslösningar de behövde. Denna till synes oortodoxa inriktning skapade en stark företagskultur i Tetra Pak och blev i sig en av företagets absoluta styrkor under denna period.

Många som arbetade på Tetra Pak under Hans ledarskap vittnar om hans detaljintresse för produktion, förpackningar och förpackningsmaskiner. Det berättas ofta om hans engagemang för vad var och en gjorde för att göra företaget mer framgångsrikt. Många är också de patent som bär Hans Rausings namn: kreativitet var ett annat av hans framträdande drag.

Det var inte alltid att idéerna bar frukt, långt därifrån, men utan ambitionen att ständigt hitta nya lösningar så hade inte de projekt som lyckades nått kunder runt om i världen. Många produkter som utan tvivel har lett till en mer effektiv distribution av mejeriprodukter.

Hans såg under sin vd-tid aldrig någon begränsning för företaget. För honom fanns det ingen rationell förklaring till varför inte alla mejeriföretag använde Tetra Paks utrustning. Ingen kund var för liten, inget land oviktigt, inga produkter omöjliga att förpacka.

Han rubbade dock aldrig på det strategiska valet att bara ägna sig åt förpackningar av flytande livsmedel. Han lyfte ofta fram den ursprungligen av vår farfar, Ruben, uttryckta principen ”riskminimera genom att riskmaximera”, och gjorde den till ett av de bestående talesätten inom Tetra Pak. Tesen var att genom att övertyga företagets medarbetare att fokusera på en liten nisch av allt som skulle kunna fyllas i en förpackning, så blev de experter på just detta och därmed minimerades risken.

Få av dagens medarbetare i Tetra Laval-koncernen har personlig erfarenhet från att arbeta tillsammans med eller för Hans Rausing, men historierna om honom och talesätten han myntat lever!

Kirsten, Finn och Jörn Rausing