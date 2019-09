Le Carré går hårt åt Johnson i ny bok

John le Carrés nya spionroman ”Agent running in the field” utspelas i ett Storbritannien präglat av brexit. Huvudpersonen Nat, medarbetare i den brittiska underrättelsetjänsten, lägger ut texten om ”den rena och totala galenskapen med brexit”, uppger The Guardian . Le Carré, som även tidigare engagerat sig offentligt mot Storbritanniens utträde ur EU, sparar heller inte på krutet när det gäller skildringen av Boris Johnson, berättar hans förläggare Mary Mount.