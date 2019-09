Hemmaplan och rutin Europas vapen i Solheim

Fakta

Europa: Anna Nordqvist, Sverige, Caroline Hedwall, do, Carlota Ciganda, Spanien, Azahara Muñoz, do, Charley Hull, England, Georgia Hall, do, Jodi Ewart Shadoff, do, Bronte Law (debutant), do, Suzann Pettersen, Norge, Anne van Dam (d), Nederländerna, Celine Boutier (d), Frankrike, Caroline Masson, Tyskland.

Kapten: Catriona Matthew, Skottland.

USA: Lexi Thompson, Nelly Korda (debutant), Danielle Kang, Lizette Salas, Jessica Korda, Megan Khang (d), Marina Alex (d), Brittany Altomare (d), Angel Yin, Annie Park (d), Ally McDonald (d), Morgan Pressel.

Kapten: Juli Inkster.