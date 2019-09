Tung förlust för Piteå hemma mot Brøndby

Piteå radade upp chanser – men Brøndby stod för effektiviteten. Den historiska cupmatchen i Norrbotten slutade 0–1 (0–1)

För första gången spelades det internationell cupfotboll i Norrbotten. Svenska mästarlaget Piteå tog emot danska Brøndby i sextondelsfinalen i Champions League.

Och hemmalaget var nära att få en drömöppning. Efter 20 sekunder fick landslagsspelaren Madelen Janogy en boll på djupet. Hon gjorde bort sin försvarare och slog en passning snett inåt bakåt till Julia Karlenäs.

Men Karlenäs, som hade massvis av nät framför sig, lyckades med konststycket att missa hela målet – från åtta meters håll.

– Gör vi mål där kan vi göra många mål i matchen, säger Piteåtränaren Stellan Carlsson.

Sju minuter senare fick Janogy prova Brøndbymålvakten Katrine Abel med ett hårt, lågt skott vid ena stolpen.

Och så fortsatte det – hemmalaget skapade chans på chans.

– Vi har många bra lägen. Vi startade matchen bra och fortsatte med den höga pressen och den intensiteten, säger Janogy.

Drygt halvvägs in i första halvlek sprang Brøndbyspetsen Nicoline Sørensen sig fri på högerkanten. En enträgen och ettrig uppvaktning från högerbacken Lena Blomkvist räddade Piteå den gången. Men i den 38:e minuten hittade Sørensen rätt när landslagsstjärnan fick en drömträff från cirka 25 meters håll. Bollen gick mot krysset och via ribban in i mål.

– De har en halvchans där hon är jätteskicklig och gör 0–1, säger Piteåtränaren med en suck.

Piteå fortsatte ändå att trycka på. Dryga kvarten in i andra halvlek slog Ronja Aronsson ett inlägg som Madelen Janogy nickskarvade. Bollen gick precis utanför och målnollan fortsatte att grina Norrbottensspelaren i ansiktet.

20 minuter från mål sköt June Pedersen ett skott från närmare 40 meter. Bollen träffade ribban och studsade ut. Närmare ett mål kom inte Piteå den här kvällen.

– Resultatet är fruktansvärt och i min värld otroligt orättvist. Tjejerna spelar en fantastisk fotboll. Vi är enligt mig totalt överlägsna i matchen, säger Stellan Carlsson.

– Jag tycker att vi har ett otroligt oflyt. Vi tar oss till väldigt många fina lägen och dominerar matchen från första stund, säger Janogy.

TT: Fanns en nervositet i den här matchen som inte finns i en vanlig match i damallsvenskan?

– För egen del tycker jag inte det. Jag var spänd och förväntansfull men inte särskilt nervös, säger Piteåstjärnan.

TT: Hur ser du på era möjligheter att vända det här i returmatchen i Brøndby den 26 september?

– Fortsätter vi att spela så som vi gör i dag är jag övertygad om att målen kommer. Vi har otroligt många lägen som vi ska sätta. Någon gång lossnar det och ger resultat.