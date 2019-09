Högerpopulism, Donald Trump och inskränkning av kvinnans rättigheter var skälet till fortsättningen på ”Tjänarinnans berättelse”. Oscar Westerholm var på Biograf Spegelns livesända Atwood-intervju om ”Testamentet”.

The handmaid's tale. Offred (Elisabeth Moss) och Ofglen (Alexis Bledel). Bild: George Kraychyk

Är det här syndaflodens år? Regnet öser ner. Mina glasögon immar igen när jag sent på tisdag kväll kliver in på Biograf Spegeln. Det är fullt av folk inne i serveringen. Alla ler, dricker vin, pratar och skrattar. Längst in i den svettiga lokalen står två parallella serveringsbord med boktravar. En bok sticker ut. Omslaget är stilrent, mestadels i svart men med en siluett i neongrönt. Ett vackert men olycksbådande omslag.