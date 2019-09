Minnesord om Per Ole Träskman

Per Ole Träskman, professor emeritus i straffrätt vid Juridiska fakulteten i Lund, avled den 22 juli i en ålder av 75 år, efter en kort tids sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Britta, sönerna Tomas och Mirek med familjer samt många nordiska kollegor och vänner.

Per Ole, PO, Träskis; namnen på vår högt uppskattade kollega och vän var minst lika många som antalet nordiska länder han kom att bli professor i. Det är nu nästan 25 år sedan Per Ole tillträdde sin professur i straffrätt vid den Juridiska fakulteten i Lund. Innan dess hade han varit professor i Helsingfors samt under en kort period vid Handelshøjskolen i Köpenhamn. Under större delen av sin tid i Lund var han aktiv som en mycket engagerad och inspirerande ämnesledare.