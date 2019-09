Världens första kvinnliga regissör glömdes bort

Stumfilmspionjären Alice Guy-Blaché verkade i både Frankrike och i USA, men hennes namn har fallit i glömska. Nu uppmärksammas hennes liv i dokumentären "Be natural" med Jodie Foster som berättare.

I filmens barndom fanns många kvinnliga pionjärer, några av dem finns representerade i en bluraybox som utkom 2018 under titeln ”Pioneers: First women filmmakers”. De blomstrade fram till 1920-talet, då filmindustrin blivit en ekonomisk storspelare. ”När Wall Street gick in, åkte kvinnorna ut”, som någon säger i dokumentären ”Be natural: The untold story of Alice Guy-Blaché.