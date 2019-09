The Highwomen går in för att spräcka glastaket i ladan

Håkan Engström hör feministisk country, en fin gammal tradition.

The Highwomen COUNTRY. The Highwomen.

Ett Metoo-band från Nashville, helt och fullt modernt i sinnet? Fyra kvinnor i färd med att krossa glastaket på honky tonk-syltan med spetsen av fiolstråken och sin allra vänaste stämsång?

Det är inte alls så udda som somliga vill få oss att tro. Visst finns machotraditioner och misogyni i countryn, men knappast mer än i rock och hiphop. Countryhistorien är full av stolta och socialt medvetna kvinnor, även mitt i mainstream, flera av dem med en uttalat feministisk agenda: från Kitty Wells och Loretta Lynn till Martina McBride och Patty Loveless. En tydlig förlaga för stjärnspäckade The Highwomen är trion Pistol Annies, som Miranda Lambert bildade i början av decenniet med de då ganska okända Ashley Monroe och Angaleena Presley.

Mer explicit anknyter supergruppen förstås till The Highwaymen, en konstruerad grupp där Johnny Cash i mitten av 80-talet delade utrymme med Kris Kristofferson, Willie Nelson och Waylon Jennings. Men skillnaderna är lika viktiga som likheterna. Den nya gruppens Natalie Hemby, Maren Morris, Brandi Carlile och Amanda Shires är alla fyra heta artister på väg uppåt i karriären, inte som Highwaymen eller för den delen Trio (Emmylou Harris, Dolly Parton, Linda Ronstadt), en samling legendomsusade veteraner, ett countryns Traveling Wilburys som kunde misstänkas ha sina formtoppar bakom sig.

Men det sitter inte bara i namnet: The Highwomen lattjar också med låten som gav de där veteranerna sitt gruppnamn. I ursprungsskicket berättar ”The highwayman” om en reinkarnerad man som under svåra omständigheter visade vad män är mäktiga: Segla! Bygga dammar! Stråtröva! Navigera rymdfarkoster! I den nya versionen — skriven i samarbete med Jimmy Webb, som gjorde originalet — är männen utbytta, och i de fyra verserna får vi istället höra om en immigrant som flydde från Sandinista-konflikten i Honduras och tog sig mot USA genom Mexiko, om en läkare som i Salem bränns på bål som häxa, om en obekväm predikant och om en medborgarrättskämpe som i egenskap av freedom rider for till Mississippi, goddam. Deras röster har inte tystnat, de sjunger stories still untold.

Kitschfaktorn är förvisso rätt hög, men den här orädda kvartetten bangar inte för mycket.

De gör till och med en countryvals om homosexuell kärlek, ”If she ever leaves me”, som utspelar sig i saloon-miljö: en kaxig låt med milt insmickrande melodi där Brandi Carlile avspisar en flirtig manlig bargäst. Liknande countrylåtar har gjorts förr, men de är inte så många och de har inte nått så stora lyssnarskaror som dessa fyra sjunger till (men jag tycker verkligen att ni ska leta fram Freddy Freemans ”I'm here, I'm queer and I'm country”).

Här finns fler godbitar, som ”My name can't be mama”, en twostep om karriär och självvald bakfylla — om frihet, helt enkelt, att få göra sina egna val och egna misstag — och den rätt och slätt vackra ”Wheels of Laredo”. Men det finns också stunder då gruppens ideologiska ärende och vida ambitioner tynger ner musiken. Det lastas på lite för mycket, när en tjusig melodi och ett snyggt rim hade räckt.

Vidare finns inbyggda begränsningar i supergrupp-formatet, ett tvång att i nästan varje låt se till att alla får höras. Det blir obegripligt många unisont sjungna partier, obegripligt eftersom alla fyra är starka individer som vinner på att följa sin egen väg — också inom kollektivet.