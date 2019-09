Att åldras i Lomma när man behöver hjälp för att klara sig är inget man kan se fram emot.

Min mor flyttade till ett boende i Lomma efter det att hennes man efter ett långt äktenskap gick bort. Ensamheten var för svår samtidigt som det blev svårt med minnet och klara det dagliga på ett bra sett. Beslutet togs att söka till ett av boendena som kan lämpa sig för en på dryga nittio år med lite minnesproblem.

Det är ett svårt beslut att fatta för anhöriga för man vet att inget blir sig likt mer. Vi besökte boendet och min reaktion var att det var ganska mörkt och trist och inte någon välkomnande miljö. På balkongen står flera stora krukor men inte en blomma eller växt finns planterat. Det utlovades dagliga aktiviteter och att allt skulle bli så bra. Det byggdes ett orangeri och man skulle vistas ute i det fria.

Mamma flyttade in och vi kan efter ett år bara konstatera att tomma ord är det som levererats. Personalen springer runt mellan de som bor där för att få det att fungera men de är ofta underbemannade. Ingen har tid att ta sig ut till det fina orangeriet så det står oftast tomt.

Ny personal tas rakt in utan utbildning och ibland helt utan att kunna prata svenska. Vikarier kommer rakt in i verksamheten utan att få reda på att mamma just brutit höften och har ett ben som inte fungerar och att man måste ta det försiktigt när man flyttar på det. Hon var utan larm en dryg vecka fast hon var nyss hemkommen efter att hon ramlat och höften brutits. Larmet har fortfarande brister och fungerar dåligt när mamma larmar.

Vi kan inte skylla på den fasta personalen som sliter och gör sitt bästa. För att klara av sitt jobb krävs det att det finns någon utbildning i botten, man kan inte fylla på med helt oerfaret folk och tro att man får verksamhet som fungerar. Problemet ligger högre upp i företaget samt de som upphandlar denna typ av tjänster. Det prutas och skalas bort och kvar blir något som ingen vill ha. Jag vill inte nämna företag eller peka ut någon vid namn, utan den som känner sig träffad kanske kan få till ändring.

Det känns inte värdigt att man ekonomiskt prioriterar bort denna sista del av livet. Det handlar inte bara om att hålla gamla vid liv utan faktiskt ge dem ett liv.

Knut Kjaerran

Svar:

Vi har under ett antal år haft problem med den upplevda kvaliteten på våra särskilda boenden i Lomma kommun. Vi arbetar tillsammans med Frösunda för att få en högre nöjdhet. Vi har ett utvecklingsarbete på gång. Det går åt rätt håll men tyvärr går det inte i den takt vi hade önskat och jag kan bara beklaga de upplevelser du har.

I april invigdes orangeriet. Ett större växthus med möjlighet till avkoppling och samvaro. Självklart ska det användas av våra äldre och deras anhöriga. Jag vet dock att det blev väldigt varmt i orangeriet under sommaren. Nu när vädret är svalare förutsätter jag att det kommer att användas mer igen.

Att vi har en trivsam miljö såväl ute som inne är viktigt. Nu vet jag inte vilket boende som du refererar till, men i Lomma har vi två nyare boenden och ett som är äldre. Självklart skiljer sig utformningen av lokalerna åt, men att det ska vara fint och fräscht är lika viktigt. Frösunda har anställda med expertkunskap inom geriatrik och demensvård samt ett samarbete med geriatriker via vårdcentralen. Det som friska kan uppfatta som spartanskt kan vara nedtonat med avsikt, då en hjärna med kognitiv svikt inte klarar lika många intryck som en hjärna utan svikt gör. Med det sagt ska man givetvis som boende och anhörig ifrågasätta och föreslå förbättringar.

Svårigheter med att rekrytera utbildad arbetskraft är en utmaning för stora delar av vårt samhälle och särskilt under sommaren. Tillskottet av nya individer i arbetsför ålder minskar samtidigt som befolkningen blir äldre och behöver mycket vård och omsorg. Det innebär att framöver kommer vi att se en större spridning på personalens kompetens och en annan fördelning av arbetsuppgifter. Det vi aldrig får göra avkall på är säkerhet och trygghet. Jag vet att det finns vikarier och timanställda i Lomma kommun som saknar vårdutbildning. Desto viktigare att de får en god introduktion och information om de enskilda boendes situation. En stor del, cirka 80 procent av de tillsvidareanställda på särskilda boenden i Lomma kommun är dock utbildade undersköterskor. En stor del av vår arbetskraft i Sverige är födda i annat land. Självklart ska alla medarbetarna förstå och göra sig förstådda på svenska. Att svenskan inte är perfekt får vi vänja oss vid, men vi vet också att det bästa sättet att träna upp språket är att vara på en arbetsplats.

Självklart ska larm fungera och givetvis ska överlämningsrutiner följas. Allt annat är omänskligt och helt oacceptabelt. Jag kan bara hålla med dig om att det är beklagligt om så ej skett. Avvikelser som sker i vården ska rapporteras, utredas och följas upp.

Även om de särskilda boendena i Lomma kommun är på entreprenad så är det alltid kommunen som är ytterst ansvarig för kvaliteten och vi har stort fokus på att förbättra den och nöjdheten i vår verksamhet.

Susanne Borgelius (M) Socialnämndens ordförande i Lomma kommun