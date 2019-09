Minnesord om Hans Rausing

Hans Rausing har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 93 år.

Är det möjligt att, sent i livet, utveckla en stark och uthållig vänskap? Hans Rausing var 61 år och jag 38, när vi båda hade bokat plats för ”långa ben” på flyget till Gatwick våren 1987. Sedan dess har vi haft kontinuerlig kontakt driven av gemensamma intressen. Det har varit en fascinerande och lärorik period som jag tacksamt ser tillbaka på. En kamratskap att nu njuta av.

Hans Rausing hade ett säreget förhållningssätt till sin stora auktoritet. I ett brett spektrum av ämnen var han djupkunnig, alltifrån: hunduppfostran, ballistik och ledarskap till politik, historia och kemi.

I samtal och i skrift var han alltid öppen för nya argument, särskilt från yngre personer, och begagnade sig aldrig av sitt kunskapsövertag. Han lyssnade istället för att föreläsa. Denna öppenhet, kombinerad med en nästan naiv nyfikenhet, gav honom nya tankeuppslag som aldrig förkastades utan analys. Han lärde sig processuellt och sentimentalitet låg inte för honom.

Hans Rausing var en hängiven jägare. I Sussex skapade han en unik hjortpark, men han talade ofta med längtan i rösten om fågelhundsjakter i Skåne och i fjällen. Han utvecklade klara regler för skyttarna för att minimera skadskjutning av djuren. Man fick inte skjuta på springande vilt.

Matlagning var en betydelsefull del av hans vardag. Ofta lagade han familjens måltider. ”You do not only bring home the bacon, You cook it too”, sade dottern Lisbet i ett födelsedagstal.

I köket var han innovativ och enkel. Smakkombinationer testades och i grunden låg hans stora passion: att göra flytande livsmedel tillgängligt för så många som möjligt i världen. Ketchup och Worcestersauce användes ofta och han hade svårt att leva i ett land utan filmjölk! Ett varmt minne är hur han satt på en stol framför ugnen och vaktade Hälleflundran till perfekt temperatur.

Hans Rausing var barnkär, pojkaktig och busig. För småttingarna berättade han finurliga historier och han trivdes när han kunde skrämma barnen med sin kanon. En gång hälsade han vår dotter till Wadhurst med en nyinköpt såpbubbelmaskin. Hela himlen fylldes med glänsande bubblor.

Med sin höga arbetsmoral och känsla för plikt hade Hans Rausing svårt med lösmyntade politiker och överambitiösa tjänstemän. ”Di höge Herrar” kallade han dem som utan personligt ansvar pålade befolkningen onödiga regler och lagar. Skräp i naturen plockade han själv.

”Doing well by doing good” var ett mantra han använde istället för tvång.

CG Wachtmeister

Wanås