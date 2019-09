Pionjär som inspirerade Tolkien

Han var en av de sena prerafaeliterna och förespråkade mer kvalitativt hantverk och design till folket, tillsammans med William Morris. Nu visas Edward Burne-Jones suggestiva konst- och sagovärld i den första stora utställningen i Skandinavien.

Fans av ”Game of thrones” och ”Sagan om ringen” kanske känner igen det magiska universum som öppnar sig på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, där man nu ställer ut Edward Burne-Jones – en av nyckelpersonerna i brittisk konst under sent 1800-tal.