Varnar för nykomlingen: ”Mer rutin än vi har”

Lugitränaren Tomas Axnér varnar för nykomlingen OV Helsingborg inför kvällens hemmapremiär i Lund.

– Vi måste göra matchen till vår och inte stå och slugga i uppställt spel, säger han.

Anrika Lugi mot nysatsande OV Helsingborg som varit nere och vänt i allsvenskan – på pappret ska det vara två poäng för de vinröda hemma i Arenan.

Men Tomas Axnér ser ett annat OV än det som var uppe i Handbollsligan förrförra säsongen, eller snarare: same, same, but different.

– De har fördelen av att ha kvar många spelare som var med förra gången och som vet vad som gäller. Det är inte som Varberg som nästan sett chockade ut av att tempot är högre och att saker som funkade i allsvenskan inte kommer att funka i ligan, säger Tomas Axnér.

Samtidigt har OV förstärkt med folk som spelat på hög nivå och då inte minst 30-årige mittsexan Anton Månsson från Minden, den tyska klubb som även Tomas Axnér spelat för. De båda lirade dessutom ihop i H43 Lund.

– Ett jäkligt bra tvåvägsspelare och inte heller lastgammal även om han varit utomlands i tio år. Känner jag honom rätt så har han fortfarande ett driv och en hunger och OV har mer rutin än vad vi har.

Samtidigt har unga Lugi inlett starkt med att pressa Kristianstad i premiären, för att sedan köra över Varberg. Det finns en hög högstanivå. Mot OV krävs fart och högt bolltempo för att lyckas.

Tomas Axnér hade tre frågetecken på sista träningen före match, två krassliga spelare och så Karl Wallinius med en sargad fot, men räknar med att kunna matcha de bästa han har i kväll.