Bolt går ner i klass och kan vara dagens drag.

Bolt debuterade för Hans–Inge Larsen senast, var väl sådär som femma i ett lopp som stallkamraten Miss Chocolate vann.

– Han går ner väldigt i klass den här gången, men bär mycket vikt. Jag tror att den prestationen han visade senast räcker långt här, säger tränaren Hans–Inge Larsen.

Senast hade Bolt bara varit hos Hans–Inge ett par veckor och allt var nytt för hästen. Nu har han fått en dryg vecka till och dessutom en genomkörare som fört fram formen.

Vi ser honom som en småfräck spik i en V64–omgång på Jägersro Galopp som bjuder på lite extra pengar i form av en jackpot. Dessutom är han bara fjärdehandare i skrivande stund.

Med bara ett singelstreck tvingas vi gå kort i ett par av avdelningarna.

# Black Coffee slog Love You Vero senast, nu står den sistnämnde tre kilo bättre till och det kan vända på ordningsföljden i den tredje avdelningen.

– Black Coffee är bäst av mina tre i det loppet, säger Lennart Reuterskiöld Jr. Wings of Love är tvåa och Leo the Lion trea.

# Adaline och Hagaz Big Red sticker ut i den fjärde avdelningen.

– Hagaz Big Red gjorde ett bra lopp senast så formen finns där, säger tränaren Janne Pettersson.

Andra avdelningen ser smålurig ut och vi streckar på en del, precis som vi gör i den femte avdelningen.

Spelar ni V3 kan Auenfürst i lopp åtta vara en häst att luta sig mot, den såg otroligt fin ut i kvalet.

Tipset, första start 12.15

Lopp 1: 4 Nocentsinkentucky, 2 Springtime Carlras, 3 Filippas O’Kay, outs: 5 Clauses Rekato.

Lopp 2: 4 Sambaheat, 6 Sea Race, 2 Hot Chocolate, outs: 3 Xanthippe.

Lopp 3: 2 Jesse the Body, 11 Toshaway, 3 Walkabout, outs: 4 Sant’Elia.

Lopp 4: 4 Love You Vero, 2 Black Coffee, 6 Wings of Love, outs: 1 The Winter Storm.

Lopp 5: 2 Adaline, 5 Hagaz Big Red, 8 Corcuvelo, outs: 1 Watch Me Dance.

Lopp 6: 7 Martin, 6 Nemuranthes, 4 Mystic Town, outs: 8 London Rock.

Lopp 7: 8 Bolt, 5 Hotcake, 3 The Pope, outs: 11 Starka.

Lopp 8: 7 Auenfürst, 6 Sir Macken, 4 Tille In Action, outs: 2 Furme.

V64–systemet, 432 rader

Avd 1: 2 Hor Chocolat, 4 Sambaheat, 6 Sea Race (3 Xanthippe, 5 Rue d’Argent).

Avd 2: 1 Chocolat, 2 Jesse the Body, 3 Walkabout, 4 Sant’Elia, 8 Rackham den Röde, 11 Toshaway (7 Zewina Zaid, 10 Cleggan Bay).

Avd 3: 2 Black Coffee, 4 Love You Vero (6 Wings of Love, 1 The Winter Storm).

Avd 4: 2 Adaline, 5 Hagaz Big Red (8 Corcuvelo, 1 Watch Me Dance).

Avd 5: 3 Moneytalks, 4 Mystic Town, 6 Nemuranthes, 7 Martin, 8 London Rock, 10 Heman Cross (9 Layton, 2 Four Dragons).

Avd 6: 8 Bolt (5 Hotcake, 3 The Pope)

V4–systemet, 48 rader

Avd 1: 2 Black Coffee, 4 Love You Vero (6 Wings of Love, 1 The Winter Storm).

Avd 2: 2 Adaline, 5 Hagaz Big Red (8 Corcuvelo, 1 Watch Me Dance).

Avd 3: 3 Moneytalks, 4 Mystic Town, 6 Nemuranthes, 7 Martin, 8 London Rock, 10 Heman Cross (9 Layton, 2 Four Dragons).

Avd 4: 5 Hotcake, 8 Bolt (3 The Pope, 11 Starka).

LD–systemet, 3 rader

LD–1: 4,6,7.

LD–2: 8.

.