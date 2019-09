Mattias Oscarsson guidar till dokumentärfestivalen i Malmö.

Reformisten – Den kvindelige imam

Dokumentär om Danmarks första kvinnliga imam, Sherin Khankan, som verkar för islamisk feminism och som har startat Mariam-moskén i Köpenhamn, den första moskén i Europa som leds av kvinnor. Men hennes arbete för jämlikhet har mött motstånd. I regi av Marie Skovgaard. Visas på Panora 20/9 kl 20, samt Spegeln 21/9 kl 16.

John Skoog

Den experimentelle regissören från Kvidinge verkar i gränslandet mellan dokumentär och konstfilm, och fick tidigare i år ett genombrott med ”Säsong”. Skoog gästar Nordisk panorama för ett samtal på Malmö Konsthall den 22/9 kl 14.30, och under festivalen rullar där även en kavalkad av hans kortfilmer varje dag kl 11-17 – bland annat ”Förår” (bilden),

Virtual reality

Sätt på dig glasögonen och hörlurarna och försvinn in i en annan värld. Med hjälp av Boost Hbg får festivalbesökare en chans att uppleva vr-tekniken genom tre nya filmer, bland annat Jakob La Cours ”Mystical touch”. Festivalcentret på Panora 20–23/9, varierande tider.

Johannes Stjärne Nilsson

Lundafilmaren bakom ”Sound of noise” och ”Music for one apartment and six drummers” (bilden) håller en masterclass på Panora 20/9 kl 20. Dessutom visas ett kortfilmspaket av regissören – ”71 minutes of Johannes Stjärne Nilsson” på samma biograf 23/9 kl 15.

War of art

En grupp konstnärer som bjuds in till Nordkorea för ett samarbetsprojekt. Hur lyckas de – i ett land där abstrakt konst är förbjudet? Svaret får vi i norrmannen Tommy Gulliksens dokumentär ”War of art” som visas på Spegeln 20/9 kl 17 samt på Panora 22/9 kl 14.