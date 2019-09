VM-succé, Champions League-spel och cupguld. Elin Rubenssons år har varit händelserikt, men hon tänker inte slå av på takten.

– Känslan är bra och nu har jag även kommit igång med målskyttet, säger hon.

Elin Rubensson har en huvudroll i Göteborg som på nytt kämpar i toppen av allsvenskan. Bild: NICKLAS ELMRIN

Damallsvenskan har börjat sändas i mexikansk tv under hösten. FC Göteborgs och landslagets Elin Rubensson sålde in ligan på bästa sätt när hon i det direktsända mötet med Linköping skickade in en frispark från distans som fick kommentatorn att gå loss och vråla passionerat i sändningen: