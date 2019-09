Konditorn och tv-profilen Roy Fares är nästan aldrig nöjd och vill ständigt utmana sig själv. Modet och kärleken till mat kommer från föräldrarna.

Flerfaldigt prisbelönta konditorn, kakboksförfattaren och tv-profilen Roy Fares tycks ha oändligt med energi. Storsäljarna “United States of Cakes” och ”Sweet Spots of New York” utsågs till världens bästa kokbok 2014 respektive 2017 i kategorin amerikansk mat. Utöver författandet medverkar han i tv-program som “Dessertmästarna” och hans egna ”United States of Cakes” och ”Roy Fares i Amerika”. Inte minst är han medgrundare och driver konditoriet Mr Cake i Stockholm och Göteborg.

– Klart att jag är glad för att saker som jag har trott och satsat på har blivit bra, men det är mycket hårt jobb bakom. För mig handlar det om att jobba med passion i allt jag gör. Jag gillar att skapa njutning för andra. Det ger mig energi, säger han i det ljusa köket hemmavid i Stockholm.

På spisen står en köttfärssås som ska få puttra i tre timmar.

Roy Fares har fortfarande svårt att betrakta sig själv som framgångsrik.

– Jag försöker bara att utmana mig själv hela tiden. Jag är inte en människa som alltid är nöjd. Jag har alltid varit målinriktad och envis och trott på mig själv.

En förklaring till hans succé kan vara bakreceptens enkelhet. Gott behöver inte vara komplicerat. Snarare framhåller han vikten av riktigt bra choklad, smör och ägg.

– Med bra råvaror blir det ofta gott.

En annan förklaring är mod att gå sin egen väg och sticka ut, menar han.

Konkret innebär det bakverk med kombinationen av amerikanskt svulstigt utseende – med exempelvis choklad rinnande runt chokladtårtan – och fransk-svenskt influerat tårtinnehåll med mousse eller pannacotta i stället för smörkräm.

Godsakerna provsmakar han då och då, medger han.

– Gud ja, jag är inte så hård mot mig själv. När jag är sugen äter jag.

Bilder på sociala medier visar en slank kropp i badbyxor. Hur går det ihop med faiblessen för det söta?

– Lika kul som bakning är det med träning – jogging, tennis och träning med personlig tränare. I grunden är jag en tävlingsmänniska och gör allt för att utmana mig själv. Träningen ger mig energi. När jag mår bra i kroppen utstrålar jag det och blir en bättre människa, partner och chef.

Roy växte upp i Örebro med föräldrar och två äldre bröder. Redan tidigt ville han göra “något utmanande”, exakt vad visste han inte. Föräldrarna kommer från Libanon och har tagit med sig kärleken till mat därifrån. Ändå var det mest en slump att han gick gymnasieutbildningen på livsmedelsprogrammet med inriktning mot bageri/konditor. Fyllda 21 vann han SM-guld för unga bagare och kom på tredje plats på EM.

Roy Fares drog till USA för att se sig om och väl hemma i Sverige visste 22-åringen exakt hur han skulle utmana sig själv.

– Målet var bok, tv och något eget. För att komma dit var jag tvungen att bli duktig och utmärka mig.

Så gick det till när Roy Fares bestämde sig för att tävla i Årets konditor 2010, Sveriges mest prestigefulla tävling för konditorer. Han han vann. Precis som i drömmen blev det böcker, tv och så småningom egna kaféer.

Varifrån kommer modet att sikta mot stjärnorna?

– När mina föräldrar kom till Sverige 1990 uppoffrande de otroligt mycket. De lämnade sitt hemland och började om för att jag och mina bröder skulle ha det bra. Deras mod skapade mod hos mig och har varit en stark drivkraft. Jag vill prestera för mina föräldrar och visa dem att de gjorde rätt val. Jag märker att de lever mycket på min och mina bröders framgångar och det gör mig oerhört glad.

I modet ingår beredskap för misslyckanden, framhåller han och beskriver sin karriär som en berg- och dalbana. Bland misslyckandena nämner han ett försök att lansera köksattiraljer i en tv-shop i USA.

– Man måste våga i livet! Samtidigt kan man inte vara bäst på allt. Kanske är jag inte bäst i världen som tv-shop-säljare.

Förutom jobb och träning består livet av resor och umgänge med familj och vänner – gärna över en bit mat.

– Jag hoppas att mina närmaste uppfattar mig som en snäll, omtänksam och ärlig kompis. Men jag är inte perfekt! Jag har grejer att jobba med, som prestationsångest. Nästan varje dag slåss jag med tvivlen om jag är tillräcklig. Jag måste lära mig att leva med att jag nästan aldrig är nöjd.

Nya och utmanande mål för framtiden saknas inte.

– Jag vill utveckla mina Mr Cake-kaféer och öppna även i London, Köpenhamn och kanske New York. Det låter som stora drömmar, men det vore jättekul att skapa något internationellt, något som funkar på en annan marknad. Jag tror att man måste sikta högt för att utvecklas. Om man är bekväm och nöjd så fortsätter man inte med samma glöd, säger Roy Fares. TT

Roy Fares

Aktuell: Fyller 35 år den 16 september.

Gör: Konditor, tv-profil, entreprenör.

Familj: Sambo, föräldrar, två bröder.

Bor: Stockholm.

Så firar han födelsedagen: “Med en ‘Devils chocolate cake’. Hoppas också att det blir några överraskningar.”

Om att fylla 35: “Det är en behaglig ålder. Jag är trygg med mig själv.”

Favoritsötsak: “Jag älskar crème brûlée! Det är den knäckiga ytan jag är så svag för.”

Personlighetsdrag: “Jag tror att jag är rätt karismatisk. Jag är inte blyg av mig och har lätt för att umgås med människor.”