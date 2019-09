MFF Support: ”Vi motsätter oss ett samgående med LB07”

När det blev offentligt att LB07 och Malmö FF avser att gå samman vid årsskiftet, valde MFF Support att avvakta mer information. Nu har supporterklubbens styrelse via ett långt uttalande på sin hemsida och via sociala medier meddelat att man motsätter sig en sammanslagning under rubriken: ”MFF Support motsätter sig förslaget om samgående med LB07”.