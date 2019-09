Carlhåkan Larsén upplevde en konsert där ambitionerna var skyhöga.

Petri sångare KONSERT · KLASSISKT. Karin Dahlberg, sopran. Instrumentalister: Carl Adam Landström, Jonas Lundblad, Bernt Wilhelmsson, Jonas Losciale, Malin Nyström, Johann Soustrot. Musik av Sven-David Sandström. Dir: Alexander Einarsson. S:t Petri kyrka, Malmö, 15/9.

Höstens musikprogram i S:t Petri finns samlat i en fulltonigt innehållsrik broschyr. September innehåller till exempel en konsert till minnet av tonsättaren Sven-David Sandström, som avled i somras.

Sandström var en mycket produktiv kompositör, som med obekymrad flexibilitet rörde sig mellan olika genrer och svårighetsgrader, från fullskalig opera till meditativa solosuckar. Musik för den mänskliga rösten står ofta i centrum för hans skapande. Konserten vittnade om skyhöga ambitioner och lyssnarna fick sig till livs en större andel av hans output än man anat. Repertoaren hade räckt till ytterligare en halv konsert – det kammarmusikaliska hade väl trivts bättre i en lokal utan katedralakustik. Dock, Jonas Losciales klarinettoner lyftes naturligt mot höjden.

Petri sångare blev den självklara centralpunkt som Alexander Einarsson styrde med exakta, minimala åthävor. Kören har en klar lyster och jämn klang. När Sandströms noter ibland levererar en gammaldags konsonans är kören redo, men den surrar lika elegant också i de mest intrikata clustersvärmarna. Sandström, själv länge körsångare i Ingemar Månssons motettkör i Hägersten, hade olika perspektiv i sitt körskapande – från högsta exklusivitet till någorlunda överkomliga körsatser för kyrkoåret. En given höjdpunkt var ”To see a world” med engelsk text (William Blake), som fick både inleda och avsluta konserten. Sopransolisten Karin Dahlberg medverkade fint profilerat bland annat i verk som ”Frihetsmässa” och ”Behold, a virgin shall conceive”. Orgeln fick dundra i ”Befria mig ur friheten!”, från 1980 – konsertens äldsta inslag.