Ric Ocasek från The Cars är död

Ric Ocasek tog new wave till massorna och blev ett band för MTV-eran.

Ric Ocasek, ledaren för popbandet The Cars, har dött. Han blev 75 år.

The Cars slog igenom 1978 vad som såg ut som en rivstart, då Ocasek och Benjamin Orr, hans sidkick sedan många år, lyckades hamna helt rätt i tiden. Med sitt debutalbum, som sålt platina i USA sex gånger om och som genererade hitsen ”Just what I needed” och ”My best friend's girl”, anknöt de starkt till tidens new wave men visade en sällsynt förmåga att skriva och polera hooks. Det fanns något skruvat i deras låtar, men de var nästan alltid extremt lättillgängliga.

Deras pop lät ung, men själv var Ocasek på väg att fylla 34. The Cars var långt ifrån hans första försök att nå berömmelse. Redan 1968 bildade han och Orr bandet ID Nirvana, som spelade hård rock, och de uppträdde också som duo med låtar av Buddy Holly — Ocaseks första musikkärlek. År 1973 hade de skivdebuterat, med bandet Milkwood som spelade folkrock.

Ändå lät The Cars så fräscha och så tidstypiska, när de radade upp hit efter hit tills allt kulminerade med 1984 års album ”Heartbeat city”, deras sjätte. Där hade Roy Thomas Baker, känd som Queens producent, bytts ut mot Mutt Lange — mannen som gjorde Def Leppard och Shania Twain till breda mainstreamartister.

The Cars gjorde sig också perfekt i MTV-åldern, där både deras humor och känsla för det visuella kom till sin rätt. De tog också risker, exempelvis med ”Hello again” (1984) som regisserades av Andy Warhol. Under en videoinspelning samma år, för låten ”Drive” — en otypisk Cars-låt, som Benjamin Orr sjöng — träffade Ocasek modellen Paulina Porizkova, född i Tjeckoslovakien men uppvuxen i Lund, som blev hans tredje fru. De skildes förra året.

Bandet splittrades redan 1987, men gjorde en kortvarig comeback 2011. De senaste decennierna har Ocasek främst varit verksam som producent, en karriär som inleddes då han jobbade med duon Suicide 1980. Mest känd är hans insats för Weezer, men han producerade också Jonathan Richman, Nada Surf och svenska Wannadies.