Stöldgodset: Champagne, klockor – och två bilar

Höllvikenbon kom hem och gjorde en obehaglig upptäckt. Okända hade brutit sig in i bostaden och bland annat stulit klockor, champagne – och två bilar. Under helgen har polisen fått in flera anmälningar om inbrott i Vellinge kommun.

Någon gång mellan torsdag och lördag ska gärningsmännen ha tagit sig in i Höllvikenbostaden genom att bryta upp ett fönster. Därefter har de länsat huset på en rad värdeföremål. I anmälan har ägaren, som är en man i 40-årsåldern, bland annat uppgett att det saknas flera klockor, väskor och champagne.