The 1975 till Stockholm i vår

Brittiska indiepopparna i The 1975 besökte senast Stockholm i juni, då de spelade på musikfestivalen Lollapalooza. Nu står det klart att de återvänder för en spelning på Annexet i Stockholm den 13 mars.

The 1975 bildades i Storbritannien 2002 och har numera sin bas i Manchester. Bandet består av sångaren Matthew Healy, gitarristen Adam Hann, basisten Ross MacDonald och trummisen George Daniel. De har vunnit flera Brit Awards-priser och haft hits med låtar som ”Somebody else” och ”It's not living (if it's not with you”.

När bandet var i Stockholm för att spela på Lollapalooza passade de även på att spela in en låt tillsammans med klimataktivisten Greta Thunberg. Hon läser ett tal om klimatkrisen och spåret kommer att inleda deras kommande album ”Notes on a conditional form”, som släpps i början av nästa år.

Biljetter till konserten på Annexet släpps den 20 september.