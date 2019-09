Regn och hårda vindar – men i helgen väntar värme

Regn, starka vindar och till och med åska. Det är ett riktigt höstrusk som slår mot Skåne under tisdagen. Men redan under kvällen lugnar sig vindarna – och i helgen väntar högtryck med temperaturer på upp emot 20 grader.

Under måndagen utfärdade SMHI en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar över Skåne. Varningen ligger kvar och skåningarna kan räkna med att fortsatt hålla hårt i halsduken och paraplyet under tisdagen.

– I Helsingborg har vindbyarna varit uppe på 14 meter per sekund. På Hallands Väderö, en av våra kuststationer, har vi mätt 20 meter per sekund. Falsterbo är också mycket utsatt, där har vindarna varit uppe i 19 meter per sekund, säger Sandra Fyrstedt, meteorolog på SMHI.

Hon betonar att de starkast vindbyarna blir kortvariga och lokala.

– Det starkaste vindbyarna kommer i samband med skurarna. Då kan det också förekomma åska. Men det är inte lika utbrett som det var i helgen – i vissa delar av Skåne kanske man inte kommer tycka att det är så blåsigt alls.

Risken för regn är stor i hela Skåne och skurarna kan bli kraftiga på sina ställen.

– Det kommer ett lågtryck från Danmark som drar in över både norra och södra Skåne med skurar under dagen, säger Sandra Fyrstedt.

Framåt helgen blir vädret betydligt varmare – och betydligt mer vindstilla. Temperaturen kan stiga upp emot tjugo grader.

– Blåsten håller i sig under tisdagen men avtar redan under kvällen, även om det kan upplevas som lite småblåsigt imorgon också. I helgen kommer ett högtryck så då blir det mer vindsvagt och vi får nog in varmare luft.

Så om man ska ge sig ut på höstutflykt gör man bäst i att vänta?

– Ja, det passar ju fint att det kommer lite värme till helgen.