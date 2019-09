Åklagare begär ut Trumps deklarationer

En distriktsåklagare i New York har lämnat in en stämningsansökan för att få ut såväl president Donald Trumps självdeklaration som hans företags deklarationer, rapporterar New York Times.

Åtgärden görs mot Trumps revisionsbyrå Mazars för att få ut de senaste åtta årens deklarationer. Handlingarna utgör en del av åklagarens utredning om presidenten eller någon i hans familj varit delaktiga i betalningar till porraktrisen Stephanie Clifford, även känd som Stormy Daniels, för att hålla tyst om påstådda affärer med Trump.