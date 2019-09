80-talsstjärnan Howard Jones till Malmö

80-talsstjärnan Howard Jones genombrottsalbum ”Human’s Lib” fyller i år 35 år och det tänker den brittiske sångaren fira med att ge sig ut på en turné som i vår kommer till Malmö.

1984 var året då den då 29-årige Howard Jones slog igenom med låtar som ”What is love?” och ”Hide and seek” och albumet ”Human’s lib”. Året därefter kom singeln ”Like to get to know you well” som befäste Jones plats som en av syntvärldens stora hitmakare just då.