Panora får pop-up-restaurang där all mat serveras i glasburkar

Ända sedan Malmös nya biograf Panora invigdes för snart fem år sedan har restauranglokalen i gatuplan stått tom. Men under filmfestivalen Nordisk Panorama startar Välfärden-grundaren Malte Rohlin pop-up-restaurangen Jars, där all mat serveras i glasburkar. Förhoppningen är att Jars ska bli ett återkommande inslag på Panora.

I februari 2015 slog Folkets Bio upp dörrarna för sin största svenska biograf hittills – 377 stolar på Friisgatan i Malmö.

Redan innan Panora invigdes var det tal om att en restaurang skulle flytta in i biografens foajé. Men åren har gått och ingen verksamhet har flyttat in. Anledningen? Kostnaderna drog helt enkelt iväg för Folkets Bio under byggprocessen och arbetet med restaurangen prioriterades bort. Därför är lokalen i nuläget inte anpassad för att driva ett fullskaligt permanent restaurangkök.

– Ventilation och kraft är rätt dimensionerat och det finns fettavskiljare och avlopp för kök ingjutna i bottenplattan. Men det fanns inte medel för att investera i köksutrustning eller att bygga klart ytskikt, golv och väggar. Det är en större investering så därför har frågan fastnat, säger Jarl Hoffman, lokalstrateg på kulturförvaltningen i Malmö.

Men i samband med årets upplaga av filmfestivalen Nordisk Panorama flyttar en pop-up-restaurang in i lokalen. Den 19 till 24 september kommer nystartade Jars att servera mat i glasburkar till festivalbesökare och Malmöbor. Bakom satsningen står Malte Rohlin, som sedan tidigare driver lunchrestaurangen Välfärden mitt emot Orkanen.

– Jag och min partner Emma Gudmundsson får förfrågningar ganska ofta, men Välfärden är en stabil verksamhet och vi brukar tacka nej för att vi har tillräckligt med jobb ändå. Men nu hade vi tid. Det känns kul att prova ett nytt koncept med kvällsöppet och testa om detta kan vara något för Möllanpubliken, säger Malte Rohlin.

All mat på Jars kommer att serveras i glasburkar och på menyn finns bland annat en punjabisk böngryta, en thailändsk soppa med kyckling eller tofu och en boeuf bourguignon på högrev. Dessutom kommer det att serveras sallader, wraps, fika och drinkar.

– Jag tror att Välfärdens stammisar kommer att känna igen stilen på maten och stämningen på stället, säger Malte Rohlin.

Han kallar själv skämtsamt sin nya satsning för ”ironisk posthipster”.

– Jag vill komma bort från det seriösa, men det ironiska är inte en ursäkt för att inte ta maten på allvar. Jag vill göra något kul, inte ett glas naturvin och en lite bit ost för 300 spänn. Det här med att servera allt i glasburk, det är ju jättekorkat egentligen – men vi vill dra den trenden till sin spets, skrattar han.

– Glasburken är ju egentligen världens bästa idé. Den har gett oss penicillin, möjlighet att konservera mat och förändrat hela matindustrin. Jag vill hylla glasburken men också göra narr av trenden att servera allt i glasburk.

Jars kommer även att göra en pop-up på Panora under Gallerinatten den 28 september. Troligtvis väntar ytterligare ett par pop-ups på biografen i höst.

Finns det en chans att Jars blir permanent på Panora?

– Det är inte upp till oss – men den här lokalen skriker ju efter en restaurang. Vi gör ytterligare några pop-ups i höst sedan får vi se vad som händer, om det är kul och om det funkar, säger Malte Rohlin.