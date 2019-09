Bryan Adams spelar i Malmö i vår

Sångaren Bryan Adams återvänder till Sverige i vår. Den 15 mars gör han en spelning på Malmö Arena.

”Heaven”, ”Summer of ’69” och ”(Everything I do) I do it for you” är Bryan Adams största världshits. Den kanadensiske sångaren fyller senare i höst 60 år och gick tidigare i år in på kanadensiska albumlistans förstaplats med nya albumet ”Shine a light”.