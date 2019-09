Historiens största polarexpedition sjösätts

Historiens största polarexpedition avgår från norska Tromsø. Ombord på den tyska isbrytaren Polarstern finns Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet. – Jag är så lycklig över det här att det inte är sant, säger hon.

Projektet kallas Mosaic (Multidisciplinary drifting observatory for the study of Arctic climate). Med hundratals forskare och mängder av instrument ombord ska fartyget frysa fast och följa med isen runt Nordpolen – i ett helt år.