Magnus Pääjärvi är alltjämt lös och ledig. Malmökillen har hela tiden haft siktet inställt på att göra sin tionde NHL-säsong. Men tiden går, de nordamerikanska klubbarna har öppnat sina träningsläger och ligan startar i början av oktober.

Jag känner att vi måste prata om Magnus Pääjärvi och Malmö Redhawks.

Vi har haft kontakt då och då under sommaren . Vad jag förstår närmar han sig ett beslut.

Om det inte blir något i NHL säger han sig vara öppen för det mesta.

Frågan är hur Malmö Redhawks i så fall passar in i hans framtidspussel.

Uppsidan för Redhawks

Magnus Pääjärvi är Malmöbo, han har många av sina nära och kära i närområdet.

Han har tränat med Redhawks från och till de senaste veckorna.

Klubben skulle ta emot honom med öppna armar, både tränarstaben och spelarna. Och inte minst publiken.

Men skulle han kunna klämmas in i en väldigt tajt budget? Sannolikt inte, men klubben borde inte ha problem med att ordna extern finansiering i det fallet.

Han hade blivit en forwardsinjektion. Pääjärvi har lång erfarenhet, men är faktiskt bara 28 år. Det räcker att se en träning med honom för förstå att accelerationen i skridskoåkningen är på ett annat plan. Åkningen har en wow-faktor.

Flytta hem-fördel för Pääjärvi

En chans till en större roll, fler minuter och betydligt mer puckhanterande. Magnus Pääjärvi kom in i NHL som tonåring och debutsäsongen skvallrade om potential för att vara en topp 6-forward.

Så blev inte fallet.

Pääjärvi har ändå klamrat sig fast i NHL, en bit ned i hierarkin och han har älskat livsstilen och varför inte? Herregud, han har varit hela sitt vuxna liv i världens bästa liga.

Tiderna förändras, många spelare med feta kontrakt ska klämmas in under NHL:s lönetak och då sparas det in på löner för spelarna som är en god bit under mellanskiktet.

Trots att Magnus Pääjärvi gjorde en av sina bästa säsonger och prickade in anständiga elva mål för bottenlaget Ottawa Senators, har NHL-klubbarna inte stått i kö för hans namnteckning.

Vi kan vara rätt säkra på Magnus Pääjärvi aldrig får chansen till en stor NHL-roll igen, inte om han återvänder till ligan under hösten.

I NHL är han redan placerad i ett fack – en låda långt ner i byrålådan.

Men med en produktiv omstart i Europa och kanske VM-spel på vårkanten kan NHL-klubbarna få upp ögonen för att det eventuellt döljer sig en annan hockeyspelare under den NHL-stereotypa bilden av honom.

En titt i kristallkulan

Vi kan utgå från att Magnus Pääjärvi sticker om han får ett acceptabelt NHL-erbjudande inom någon vecka.

1 december är sista dagen för att signera ett NHL-kontrakt för den här säsongen. Inget tyder på att Magnus Pääjärvi vill vänta till dess på ett erbjudande som kanske inte kommer och på köpet riskera hela spelåret.

Om Pääjärvi väljer bort NHL-spåret, då skulle de flesta europeiska toppklubbar med öppningar ta sig en funderare. Plus att det säkert finns en drös som skulle röja plats för honom.

Redhawks? Chanserna ligger i att spela ut hemmakortet med Malmö, gränslös kärlek och enorm trygghet.