Efterskalv skakade Albanien

Efter lördagens jordskalv i Albanien väcktes invånarna av ett efterskalv tidigt under natten till söndag. Inga svenskar rapporteras ha skadats i skalven.

Nattens skalv, med magnituden 4,8, hade sitt centrum bara någon mil från turistorten Durrës.

Apollo anordnar resor till Durrës och hade under lördagen runt 400 resenärer i Albanien, varav nära hälften flög hem under kvällen. Bolaget har under natten varit i kontakt med samtliga 230 resenärer som är kvar i landet.

– Det är klart att många är lite oroliga, men ingen är skadad, säger Ann-Sofie Olsson vid Apollos pressjour.

Bolaget har under natten inga särskilda åtgärder för de som befinner sig i landet, men råder resenärerna att vara försiktiga.

– Vi följer utvecklingen och håller kontakt med UD hela tiden och deras rekommendationer gäller, säger Ann-Sofie Olsson.

Även Tui arrangerar resor till Albanien, men har inga resenärer i Durrës.

– Våra resenärer befinner sig i Saranda, och det är nästan 300 kilometer från skalvet, och ingen ska vara skadad, säger Adelina Dankova på Tuis pressjour.

Sammanlagt ett hundratal personer har vårdats för skador, majoriteten lindriga, efter skalven. Inga allvarliga personskador rapporteras, men ett antal hus ska ha fått rejäla skador.