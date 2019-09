Svenska flyg inställda efter charterkonkurs

Den brittiska resejätten Thomas Cook, som äger Ving, har försatts i konkurs. Alla Vinggruppens avgångar från Sverige ställs in under dagen – drygt 3 000 svenska resenärer drabbas. – Vår ambition är att få upp flyg i luften så snart som möjligt, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef vid Vinggruppen Norden.

Flygplanets hjul möter landningsbanan. Ytterligare en landning på Manchesters flygplats i nordvästra England. Men just den här, som tv-kanalen Sky News följer under måndagen, är historisk. Den åtta timmar långa flighten mellan Orlando i USA och Manchester är den sista i flygbolaget Thomas Cook airlines historia.

Konkursen för den brittiska resjätten Thomas Cook blev ett faktum under söndagen efter att ledningen inte lyckats säkra nästan 2,4 miljarder kronor för att nå en uppgörelse med långivare om ett räddningspaket.

”Det är en fråga om djup ånger för mig och resten av styrelsen över att vi inte har lyckats. Jag vill be om ursäkt till våra flera miljoner kunder och tusentals anställda, leverantörer och samarbetspartner som har stöttat oss i många år”, säger vd Peter Fankhauser i uttalandet.

”Det är en djupt sorglig dag för företaget som var banbrytande med paketresor och gjorde resor möjliga för miljontals människor runt om i världen”, fortsätter han.

Konkursbeskedet innebär ett slut för Thomas Cook, men vad som händer med den svenska researrangören Ving – som ägs av resejätten – är ännu oklart.

Hittills har konkursen lett till stoppade flygavgångar både från och till Norden. I Sverige omfattas totalt 1 706 resenärer som skulle ha flugit ut från Sverige i dag medan 1 554 skulle ha återvänt.

– Just nu är det under måndagen vi har behövt ställa in flyg, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef vid Vinggruppen Norden.

Stoppet gäller samtliga flyg som Ving chartrar.

TT: Om man vill boka av för att man är orolig över om kommande resor blir av – vad gäller då?

– Det är ett tillfälligt stopp i flygtrafiken. Det är normala avbokningsregler som gäller. Men det är som alltid när man bokat paketresa, skulle det ställas in får man pengarna tillbaka, säger Henriksson.

Om Ving skulle gå i konkurs skyddas kunderna av den svenska resegarantin, vilket innebär att man ersätts om resan ställs in eller avbryts.

I Vinggruppen i Norden ingår varumärkena Ving, Spies, Tjäreborg och Globetrotter. Över 6 000 nordiska resenärer påverkas av Thomas Cook-konkursen.

Den brittiska flygmyndigheten CAA arbetar nu för att få hem över 150 000 brittiska resenärer under de kommande två veckorna – den största insatsen för att få hem britter i utlandet sedan andra världskriget, skriver BBC

Brittiska medier fylldes under måndagen med bilder på ödsliga gater men också av berättelser om personal som trots att de nyss förlorat jobbet försökte hjälpa sina resenärer. En resenär beskriver för tidningen The Guardian hur två värdar som arbetade för företaget tackat för sig vid resan till flygplatsen, för att senare falla i gråt.

Även om osäkerheten kring brexit bidragit till företagets ekonomiska kollaps är den bara en del av den ekonomiskt giftiga cocktail som fick resejätten på fall, enligt tidningen. Bland annat nämns sammanslagningen med MyTravel 2007 som innebar att Thomas Cook övertog stora skulder. Utöver det har britternas resande förändrats de senaste åren, något som har missgynnat traditionella researrangörer.

Konkursen har sänt chockvågor genom Europa, inte minst på turistintensiva orter i till exempel Grekland och Turkiet där man befarar att den kommer att slå hårt mot besöksnäringen.

Den turkiska hotellföreningens ordförande säger till nyhetsbyrån Reuters att landet riskerar att förlora uppemot 700 000 turister årligen.

Thomas Cook bildades i Storbritannien 1841 och arrangerade då tågresor. Efter andra världskriget började man med paketresor till Europa. Företaget har 22 000 anställda världen över, varav 9 000 finns i Storbritannien. Över 3 000 hotell är knutna till företaget.