Wallace-Wells: Tiden samarbetar inte med oss

Fakta

Är 36 år, född och uppvuxen i New York där han också bor i dag. Han är journalist och biträdande redaktör på New York Magazine. 2017 skrev han artikeln "The uninhabitable earth" som blev tidningens mest delade någonsin. Boken med samma titel har fått stort genomslag i USA och ges nu ut i ytterligare 24 länder.

David Wallace-Wells medverkar på Bokmässan i Göteborg som hållls den 26/9 – 29/9.