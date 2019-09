Malmöregissör vinnare på Nordisk Panorama

Norska ”Once Aurora” vann priset för bästa nordiska dokumentär på Nordisk Panorama i Malmö på tisdagskvällen. Men priset ”New Nordic Voice” gick till Malmöregissören Ida Persson Lännerbergs film ”Lindy the Return of Little Light”.

Den 30:e upplagan av dokumentärfilmsfestivalen Nordisk Panorama höll på tisdagskvällen prisutdelning på Malmö Rådhus och vinnaren i den största klassen ”Bästa nordiska dokumentär” blev norska Stian Servoss och Benjamin Langelands film ”Once Aurora” om popstjärnan Aurora. Svenska Julia Thelin tog hem festivalens kortfilmspris för ”Sorry, not sorry”.