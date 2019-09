Rockbandet Queen kommer till Köpenhamn i sommar

Brittiska rockbandet Queen kommer till Köpenhamn nästa sommar. Tillsammans med sångaren Adam Lambert gör de en konsert på Royal Arena.

Förra året var det biopremiär för filmen ”Bohemian rhapsody” om det brittiska rockbandet och sångaren Freddie Mercurys liv. Bandet som gjort sig odödliga med hits som ”We are the champions”, ”We will rock you”, ”Another one bites the dust” och ”Bohemian rhapsody” bildades 1970, men 1991 avled sångaren i aids.

Sedan dess har de två andra originalmedlemmarna Brian May och Roger Taylor fortsatt spela under namnet Queen, men med gästsångare. Sedan 2012 har Queen turnerat med Adam Lambert som sångare under namnet Queen + Adam Lambert.

Nu är det klart att bandet ger sig ut på Europaturné nästa år och kommer till Royal Arena i Köpenhamn den 1 juli. Biljetterna släpps den 25 september klockan 10.