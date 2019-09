Kristin Amparo och Molly Hammar till Aretha Franklin-hyllning i Malmö

Kristin Amparo, Molly Hammar, Loulou Lamotte, Samuel Ljungblahd och kören Rejoice. Det är artisterna som kommer att stå på scen när Malmö Live arrangerar en hyllningskonsert till Aretha Franklin i vinter.

I augusti 2018 avled souldrottningen Aretha Franklin och tidigare i år blev det officiellt att Malmö Live konserthus ska arrangera en hyllningskonsert till sångerskan bakom låtar som ”Respect”, ”I say a little prayer” och ”(You make me feel like) a natural woman” den 26 och 27 februari 2020.

Nu är det även klart vilka artisterna på scen blir. Sångerskorna Kristin Amparo, Molly Hammar och Loulou Lamotte ska tillsammans med soulsångaren Samuel Ljungblahd uppträda med gospelkören Rejoice och Malmö symfoniorkester. Ryska dirigenten Anna Skryleva ska leda orkestern som dessutom förstärks av ett kamp under ledning av Malmöpianisten Oscar Johansson.

– Arethas musik har funnits med mig hela mitt liv och hennes sätt att sjunga på har influerat mig mycket. Hon är en stor del till varför jag sjunger som jag gör och vågar ta min plats som kvinna och sångerska, säger Molly Hammar i ett pressmeddelande.