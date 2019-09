Liberalerna kräver att beslutet om att säga upp bostadskontrakt för nyanlända flyktingfamiljer i Lomma skjuts upp.

– Små barn får betala för politikers inkompetens, säger Sandra Pilemalm (L).

På måndag ska socialnämnden i Lomma ta beslut om att alla nyanlända flyktingar i kommunen ska tvingas ut ur sina bostäder efter två år. Det gör att 57 familjer måste leta efter ny bostad. Många av dem måste flytta från Bjärred och Lomma, där barnen går i skola.

Förslaget om att säga upp alla flyktingfamiljer från deras bostäder har varit hemligt in i det sista. Flera av de politiker som ska vara med och besluta om förslaget fick reda på det när Sydsvenskan släppte nyheten i fredags morse.

– Det är inte en demokratisk process som är värdig Sverige. Moderaterna har rusat fram i den här frågan. Jag är jättebesviken på Moderaterna om de driver igenom detta med hjälp av SD, säger Sandra Pilemalm (L), som är ordförande för Liberalerna i Lomma-Bjärred.

Hon säger att Liberalerna kommer att rösta nej till det nuvarande förslaget och kräver att frågan skjuts upp:

– Förslaget målar upp det här som något jättepositivt när det handlar om att människor avhyses från vår kommun och får sin framtid förstörd. Jag hoppas vi kan ta fram lösningar inom alliansen där den lilla människan inte kommer i kläm, säger Pilemalm.

Moderaterna har fem ledamöter i socialnämnden och behöver få stöd från minst ett parti till för att få majoritet. Men Centerpartiet har inte ens känt till förslaget:

– Vi har varit ovetande om det här, säger Lena Svensson (C), som är Centerpartiets representant i socialnämnden.

Vid lunchtid på fredagen säger både Centerpartiet och Socialdemokraterna till Sydsvenskan att de ännu inte har tagit ställning och måste diskutera frågan i partiet.

Ledamöterna från Fokus Bjärred och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat Sydsvenskan om hur de ska rösta.

Men socialnämndens ordförande Susanne Borgelius (M) litar på stöd från S och C – och siktar på att driva igenom beslutet på måndag:

”Vad jag förstår finns det en klar majoritet för att ärendet ska behandlas på måndag och att det blir ett positivt bifall”, skriver Susanne Borgelius i ett sms till Sydsvenskan.

Hon påpekar att socialnämndens arbetsutskott redan i juni månad gav ett uppdrag till socialförvaltningen om nya riktlinjer för att vägleda nyanlända till eget boende.

Men ända fram till i torsdags eftermiddag vägrade socialförvaltningen och Susanne Borgelius att lämna ut förslaget eller berätta för Sydsvenskan om det.

Sedan bosättningslagen infördes 2016 fick Lomma kommun ta emot nästan hundra flyktingar per år. Nu har mottagandet sjunkit till drygt femtio personer per år. Under två års tid betalar Migrationsverket ut etableringsstöd till kommunen för att hjälpa de nyanlända. Enligt det nya förslaget ska Lomma kommun hjälpa de nyanlända med bostad i maximalt två år. Sedan ska de erbjudas hjälp att flytta och sägs upp från de bostäder som kommunen har ordnat.