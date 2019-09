Rektorerna rasar mot förslag att tvinga Lommas flyktingfamiljer att flytta

Fakta

Den 1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och ordna bostäder till dem.

Bosättningslagen omfattar nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det handlar både om kvotflyktingar och nyanlända som kommer från Migrationsverkets asylboenden.

Det är regeringen som fattar beslut om antalet anvisningar och hur många varje län ska ta emot. Utifrån det bestämmer länsstyrelserna hur många som ska tilldelas varje kommun.

Antalet avgörs bland annat av kommunens storlek, arbetsmarknadsläget samt antalet nyanlända som redan finns i kommunen. Kommunerna har rätt till statlig etableringsersättning under två år för de nyanlända.

Under 2016 - 2018 tog Lomma kommun emot knappt hundra personer per år. Eftersom Sveriges flyktingmottagande sjunker tar Lomma emot drygt 50 nyanlända per år under 2019 och 2020.

Källa: Migrationsverket, länsstyrelsen och Lomma kommun