Topplistorna: Aden x Asmes nya låt går starkt

Dree Low toppar nu både album- och singellistan. Anna Ternheim är bästa nykomling på albumlistan med nya skivan ”A space lost in time” som tar sig in på en nionde plats. På singellistan går Aden x Asme raka vägen in på en fjärde plats med nya låten ”Starta vågen”.

Album: