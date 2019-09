Mexikanske sångaren José José död

Den mexikanske sångaren José Rómulo Sosa Ortiz, känd under artistnamnet José José, är död. Han somnade in på lördagen efter en tids kamp mot cancer, rapporterar Reuters.

José var en musikalisk ikon i den latinamerikanska världen och hade sin storhetsperiod på 1980-talet. Albumet ”Secretos”, som han gav ut 1983, har sålts i över sju miljoner exemplar.

Under sina mest framgångsrika år sålde han ut arenor som Madison Square Garden i New York och The Dunes i Las Vegas.

Han Grammynominerades flera gånger och 2004 hedrades han med en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

José José blev 71 år.