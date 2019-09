Gustavsson: Vi måste ha fler trepoängare

Bottenlaget Gif Sundsvall fortsätter att jaga säker tabellmark. Allra senast: En vändning från 0–1 till 2–1 hemma mot Sirius. – Vi måste ha ännu fler trepoängare om vi ska greja det här, säger tränaren Tony Gustavsson.

Segern på Guldfågeln arena i Kalmar gav Gif Sundsvall viktiga poäng i den allsvenska bottenstriden.

En match som nu ser ut att kunna bli starten på en stark höst för bottenlaget.

För redan i den följande omgången – hemmamötet med Sirius – kom nämligen nästa trepoängare, då 0–1 vändes till 2–1 efter sena mål av David Batanero och Tobias Eriksson.

– Vi sade i halvtid att det var lite ”do or die”. Vi var energilösa, håglösa och rädda i första men andra var helt magiskt bra, säger tränaren Tony Gustavsson till C More.

– Han (Eriksson) har en enorm egenskap att lukta reda på de lösa bollarna i straffområdet, och nu gjorde han det igen.

Gif Sundsvalls seger betyder att klubben sätter press på Falkenberg och Östersund som ligger närmast kvalstrecket.

Men Gustavsson säger att det krävs fler poäng för att klara av uppgiften som han fick när han tog över tränarrollen i augusti: Säkra fortsatt spel i allsvenskan.

Matchvinnaren Tobias Eriksson:

– Vi ska fortsätta jobba hårt och tro på varandra, sedan får vi se var vi hamnar efter 30 omgångar, säger han till C More.

Hemmalagets David Batanero kvitterade på straff i 85:e minuten efter att domaren ansåg att Johan Blombergs skott tog på Daniel Jarls arm.

– Allvarligt… Jag tar ju in den. Han (domaren) sade att jag tog armen mot bollen, jag gör ju tvärtom. Absolut inte. En matchavgörande grej, säger Jarl till C More om situationen.

En stund senare slog försvararen bort ett uppspel och bara sekunder efter det petade Eriksson in 2–1 bakom målvakten Lukas Jonsson.

– Det är bara klantigt. Jag skulle slå upp den för att få igång det, säger Jarl.

– Vi kom hit för att ta tre poäng, det gör vi inte… Det är dåligt.