Äntligen vill någon befria oss från detta ok

Äntligen har Moderaterna tagit tag i frågan om att ha söndagsöppet på Systembolaget. Lite sent påtänkt kanske, men ändå. Denna fråga har länge hängt som ett ok på det svenska folket, en stark frihetsbegränsning, om inte rent av förmynderi. Äntligen ska svenska folket bli av med detta ok.