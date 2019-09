Polis var på plats för att lugna efter hot mot två Vellingeskolor

Under fredagen riktades hot mot två av Vellinges grundskolor.

Faran kunde avblåsas under helgen, men under måndagen var polis på plats i verksamheterna för att lugna elever, personal och föräldrar.

Uppgifterna om hotet mot Tångvallaskolan i Falsterbo och Ljungenskolan i Höllviken inkom efter stängning på fredagseftermiddagen.