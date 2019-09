Universitetets budbilsförare saknade körkort

Vaktmästare förlorade körkortet men fortsatte att köra ut Universitetets leveranser i över ett halvår.

Vaktmästarens körkort drogs in den sommaren 2018 eftersom Trafikverket aldrig fick det läkarintyg som var villkoret för att körkortet skulle fortsätta att gälla. Trots det fortsatte vaktmästaren att regelbundet köra ut Universitetets leveranser.

Först i februari 2019 meddelade vaktmästaren sin chef att körkortet hade dragits in föregående helg i samband med en fortkörning, vilket inte var sant. När Universitetet kontaktade Transportstyrelsen visade det sig att vaktmästaren hade saknat ett giltigt körkort i sju månader.

Vaktmästaren omplacerades till andra arbetsuppgifter som inte kräver att man kör bil. Under ett möte med arbetsgivaren vidhöll vaktmästaren först att körkortet nyss hade dragits in. Först när arbetsgivarens representant lagt fram uppgifterna från Transportstyrelsen medgav vaktmästaren sanningen. Anledningen till att det nödvändiga läkarintyget inte lämnats in i tid var enligt vaktmästaren ett missförstånd.

Förutom att köra ut leveranser har det ingått i vaktmästarens arbetsuppgifter att även i andra sammanhang köra universitetets fordon. Enligt Universitetets uppskattning hade vaktmästaren under den aktuella perioden kört Universitetets bilar utan giltigt körkort minst hundra gånger. Vid flera tillfällen hade det också funnits passagerare i bilarna.

Universitetets serviceavdelning fann därför att vaktmästaren vid upprepade tillfällen och under en längre period hade gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, dels genom att olovligt framföra fordon i tjänsten men också genom att undanhålla väsentlig information och vilseleda arbetsgivaren.

Serviceavdelningen överlämnade ärendet till personalansvarsnämnden som fattar beslut om disciplinåtgärder. Serviceavdelningen menade då att vaktmästaren borde få en skriftlig varning eller löneavdrag.

Under personalansvarsnämndens möte den 17 september menade dock Universitetets arbetsrättsjurist att det kunde finnas skäl att anmäla vaktmästaren till åtal. Efter diskussion beslutade nämnden att skjuta upp beslutet till nästa möte eftersom det framkommit nya omständigheter.