Ingen ”The goldfinch” på svenska biografer

”The goldfinch”, med bland andra Nicole Kidman, Oakes Fegley och Ansel Elgort i rollerna, får ingen svensk biopremiär.

Filmen, som baseras på författaren Donna Tartts Pulitzierprisbelönade roman ”Steglitsan”, har floppat på bio i USA och Kanada. Nu väljer den svenska distributören SF Studios att inte visa filmen, som annars skulle ha haft premiär under hösten på svenska biografer, enligt Sveriges Radios Kulturnytt

Filmen kommer i Sverige i stället att bli tillgänglig via strömningstjänster, uppger SF Studios för radion.

The goldfinch, eller ”Steglitsan”, handlar om 13-årige Theo som förlorar sin mamma i ett terrorattentat mot Metropolitan Museum of Art i New York och blir ensam kvar med den kända målningen som boken är döpt efter.