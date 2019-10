Kajplats 305 lägger ner – efter 25 år

Robyn, Wilmer X, Timbuktu och The Cardigans. De är bara några av de tusentals artister som spelat på Kajplats 305 under åren. Men efter 25 år är det slut. Huset på Bassängkajen ska rivas. Vid årsskiftet lägger Kajplats 305 ner verksamheten och ett tjugotal band blir hemlösa. I helgen står några av dem på scenen under en avskedsfestival.

Kajplats 305 stänger den 31 december. Byggnaden, som även huserar Malmöuniversitets studentkår, ska rivas och göra plats för en ny universitetsbyggnad. Bild: Peter Frennesson – Det är jättemånga som kommer att stå utan replokal nu. Vissa kanske har lyckas hitta källare eller en vrå, och vissa kanske har snackat ihop sig med ett annat band som kan tänkas dela replokal, men replokaler börjar bli svåra att komma över, säger Johan Palm.